Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs France 2014. Un drame de Audrey Estrougo avec marie Denarnaud, Marie-Sohna Condé, Oumar Diaw… Durée 1h22

"Jeune femme de 30 ans, Nathalie a une vie active simple et agréable, travaillant dans le domaine de la santé, sortant souvent entre amis et collègues de boulot. Joyeuse, rêveuse, amoureuse, elle se prépare à emménager bientôt avec son fiancé. Mais un soir, tout va basculer en quelques minutes. Une histoire banale, mais qui laisse des traces." "Ras le viol!" Un débat suivra la projection avec Krystèle Appourchaux de l'associaton "En parler" et l'Adjudante Sonia Wolke de la Maison de Protection des Familles de la Dordogne, Caserne CLECH à Périgueux

