Ciné-Débat « Una Vita Difficile » Villefranche-de-Rouergue, jeudi 7 mars 2024.

« Una Vita Difficile » est un film réalisé en 1955, de Dino Risi, avec Alberto Sordi et Lea Massari. De la résistance aux années ’60, le récit de la vie d’un italien « moyen »…

La séance (en V.O. sous-titrée) est programmée le jeudi 07 Mars prochain, à 20h30, au cinéma Vox de Villefranche, et sera précédée d’une très courte présentation et suivie d’un débat pour les intéressés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07

fin : 2024-03-07

16, Boulevard Charles de Gaulle

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

