Ciné-débat autour du film documentaire UN PAYS QUI SE TIENT SAGE animé par Malika Ménard, membre du Syndicat des Avocats de France, en partenariat avec la LDH et la SAF Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet d’une répression de plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage » invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la légitimité de l’usage de la violence par l’Etat.

de 4.30€, 4.90€, 5.50€, 6.90€, 7.90€

Cinéma Les 400 coups 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault Vienne



