Ciné-Débat : Un médium peut-il offrir un coup de main à l’humanité ? Saint-Quentin, 8 juin 2022, Saint-Quentin.

Ciné-Débat : Un médium peut-il offrir un coup de main à l’humanité ? Saint-Quentin

2022-06-08 19:30:00 – 2022-06-08 22:15:00

Saint-Quentin 02100

29.99 29.99 Participez au Ciné-débat le mercredi 8 juin 2022 au cinéma CGR de Saint-Quentin de 19h30 à 22h15 autour du documentaire “Un médium peut-il offrir un coup de main à l’humanité ?” de Mischa Harmeijer, médium – psychiste et réalisateur du film.

Un événement dans lequel la clarté est donnée sur le rôle d’un médium, et entre ce qu’est un médium et ce qui n’est absolument pas médiumnique mais qui vient de notre mental.

La médiumnité est une chose très simple et pour avoir accès à l’au-delà, la vérité divine, il ne faut plus croire mais accepter qu’il y ait quelque chose après la mort et peut être ça, c’est le vrai travail du médium pour pouvoir partager et soulager. Mais aussi la distinction entre le médiumnité, perceptibilité et l’hypersensibilité.

Uniquement sur réservation : www.mischaharmeijer.com/evenement/st-quentin-02-un-medium-peut-il-offrir-un-coup-de-main-a-lhumanite-2

Renseignements 04 68 74 85 86 – contact@mischaharmeijer.com

Avec dans le documentaire:

Dr Jean-Jacques Charbonier (Médecin Anesthésiste Réanimateur)

Geneviève Delpech (Médium, femme de Michel Delpech)

Étienne Drapeau (Président de La Revue de l’Au-delà)

Marc Scocco (Conférencier et formateur dans les sciences humaines, tridimensionnelles)

Marc Leval (Président d’ABC Talk)

Étienne Dupont (Directeur artistique d’ABC Talk)

Serge Maille (Président de l’association Arche de lumière)

Dr Franck Gisclard (Médecin généraliste)

Père Edouard de Laportalière (Prêtre à Foix – Professeur à l’IERP- Institut d’études Religieuses et Pastorales)

Sophie Harmeijer (Femme de médium)

Bertrand Lacoste (Formateur en intelligence émotionnelle)

Participez au Ciné-débat le mercredi 8 juin 2022 au cinéma CGR de Saint-Quentin de 19h30 à 22h15 autour du documentaire “Un médium peut-il offrir un coup de main à l’humanité ?” de Mischa Harmeijer, médium – psychiste et réalisateur du film.

Un événement dans lequel la clarté est donnée sur le rôle d’un médium, et entre ce qu’est un médium et ce qui n’est absolument pas médiumnique mais qui vient de notre mental.

La médiumnité est une chose très simple et pour avoir accès à l’au-delà, la vérité divine, il ne faut plus croire mais accepter qu’il y ait quelque chose après la mort et peut être ça, c’est le vrai travail du médium pour pouvoir partager et soulager. Mais aussi la distinction entre le médiumnité, perceptibilité et l’hypersensibilité.

Uniquement sur réservation : www.mischaharmeijer.com/evenement/st-quentin-02-un-medium-peut-il-offrir-un-coup-de-main-a-lhumanite-2

Renseignements 04 68 74 85 86 – contact@mischaharmeijer.com

Avec dans le documentaire:

Dr Jean-Jacques Charbonier (Médecin Anesthésiste Réanimateur)

Geneviève Delpech (Médium, femme de Michel Delpech)

Étienne Drapeau (Président de La Revue de l’Au-delà)

Marc Scocco (Conférencier et formateur dans les sciences humaines, tridimensionnelles)

Marc Leval (Président d’ABC Talk)

Étienne Dupont (Directeur artistique d’ABC Talk)

Serge Maille (Président de l’association Arche de lumière)

Dr Franck Gisclard (Médecin généraliste)

Père Edouard de Laportalière (Prêtre à Foix – Professeur à l’IERP- Institut d’études Religieuses et Pastorales)

Sophie Harmeijer (Femme de médium)

Bertrand Lacoste (Formateur en intelligence émotionnelle)

contact@mischaharmeijer.com +33 4 68 74 85 86

Participez au Ciné-débat le mercredi 8 juin 2022 au cinéma CGR de Saint-Quentin de 19h30 à 22h15 autour du documentaire “Un médium peut-il offrir un coup de main à l’humanité ?” de Mischa Harmeijer, médium – psychiste et réalisateur du film.

Un événement dans lequel la clarté est donnée sur le rôle d’un médium, et entre ce qu’est un médium et ce qui n’est absolument pas médiumnique mais qui vient de notre mental.

La médiumnité est une chose très simple et pour avoir accès à l’au-delà, la vérité divine, il ne faut plus croire mais accepter qu’il y ait quelque chose après la mort et peut être ça, c’est le vrai travail du médium pour pouvoir partager et soulager. Mais aussi la distinction entre le médiumnité, perceptibilité et l’hypersensibilité.

Uniquement sur réservation : www.mischaharmeijer.com/evenement/st-quentin-02-un-medium-peut-il-offrir-un-coup-de-main-a-lhumanite-2

Renseignements 04 68 74 85 86 – contact@mischaharmeijer.com

Avec dans le documentaire:

Dr Jean-Jacques Charbonier (Médecin Anesthésiste Réanimateur)

Geneviève Delpech (Médium, femme de Michel Delpech)

Étienne Drapeau (Président de La Revue de l’Au-delà)

Marc Scocco (Conférencier et formateur dans les sciences humaines, tridimensionnelles)

Marc Leval (Président d’ABC Talk)

Étienne Dupont (Directeur artistique d’ABC Talk)

Serge Maille (Président de l’association Arche de lumière)

Dr Franck Gisclard (Médecin généraliste)

Père Edouard de Laportalière (Prêtre à Foix – Professeur à l’IERP- Institut d’études Religieuses et Pastorales)

Sophie Harmeijer (Femme de médium)

Bertrand Lacoste (Formateur en intelligence émotionnelle)

Mischa Harmeijer

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-05-27 par