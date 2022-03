Ciné-Débat “Un médium peut-il apporter un coup de main à l’humanité ?” CGR La Ciotat, 28 avril 2022, La Ciotat.

Ciné-Débat “Un médium peut-il apporter un coup de main à l’humanité ?”

CGR La Ciotat, le jeudi 28 avril à 19:30

Un événement dans lequel la clarté est donnée sur le rôle d'un médium, et entre ce qu'est un médium et ce qui n'est absolument pas médiumnique mais qui vient de notre mental. La médiumnité est une chose très simple et pour avoir accès à l'au-delà, la vérité divine, il ne faut plus croire mais accepter qu'il y ait quelque chose après la mort et peut être ça, c'est le vrai travail du médium pour pouvoir partager et soulager. Mais aussi la distinction entre le médiumnité, perceptibilité et l'hypersensibilité. Le documentaire est suivi d'un débat avec le médium – psychiste Mischa Harmeijer (réalisateur du documentaire). Avec dans le documentaire: Dr Jean-Jacques Charbonier (Médecin Anesthésiste Réanimateur) Geneviève Delpech (Médium, femme de Michel Delpech) Étienne Drapeau (Président de La Revue de l'Au-delà) Marc Scocco (Conférencier et formateur dans les sciences humaines, tridimensionnelles) Marc Leval (Président d'ABC Talk) Étienne Dupont (Directeur artistique d'ABC Talk) Serge Maille (Président de l'association Arche de lumière) Dr Franck Gisclard (Médecin généraliste) Père Edouard de Laportalière (Prêtre à Foix – Professeur à l'IERP- Institut d'études Religieuses et Pastorales) Sophie Harmeijer (Femme de médium) Bertrand Lacoste (Formateur en intelligence émotionnelle) BANDE ANNONCE: [[https://youtu.be/uYg4yBfgtL8](https://youtu.be/uYg4yBfgtL8)](https://youtu.be/uYg4yBfgtL8) Sur réservation: [www.mischaharmeijer.com](http://www.mischaharmeijer.com)

Sur réservation www.mischaharmeijer.com Tarifs: Place enfant jusqu’à 17 ans 15€; Place adulte 29,99€; Place adulte + livre 35€

CGR La Ciotat 756 Av. Emile Bodin, 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T19:30:00 2022-04-28T22:15:00