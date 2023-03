Ciné-Débat – Trilogie « Un monde nouveau » Salle communautaire du Palais Social (ESCDD) Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme

Ciné-Débat – Trilogie « Un monde nouveau » Salle communautaire du Palais Social (ESCDD), 3 mars 2023, Die . Ciné-Débat – Trilogie « Un monde nouveau » Place de l’évêché Salle communautaire du Palais Social (ESCDD) Die Drôme Salle communautaire du Palais Social (ESCDD) Place de l’évêché

2023-03-03 19:30:00 – 2023-03-03

Salle communautaire du Palais Social (ESCDD) Place de l’évêché

Die

Drôme Film à l’affiche : Trilogie « Un monde nouveau », imaginé par Cyril Dion. Première partie le 3/03, Deuxième et troisième partie le 14/04 avec un repas partagé entre les deux. contact@ecologieauquotidien.fr http://www.ecologieauquotidien.fr/ Salle communautaire du Palais Social (ESCDD) Place de l’évêché Die

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Die Drôme Salle communautaire du Palais Social (ESCDD) Place de l'évêché Ville Die Departement Drôme Lieu Ville Salle communautaire du Palais Social (ESCDD) Place de l'évêché Die

Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die /

Ciné-Débat – Trilogie « Un monde nouveau » Salle communautaire du Palais Social (ESCDD) 2023-03-03 was last modified: by Ciné-Débat – Trilogie « Un monde nouveau » Salle communautaire du Palais Social (ESCDD) Die 3 mars 2023 Drôme Place de l'évêché Salle communautaire du Palais Social (ESCDD) Die Drôme Salle communautaire du Palais Social (ESCDD) Die

Die Drôme