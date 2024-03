Ciné-Débat « Tout pour être heureux ? Unvoyage inédit au coeur des familles. » Cinéma Lux Caen, jeudi 14 mars 2024.

Ciné-Débat « Tout pour être heureux ? Unvoyage inédit au coeur des familles. » Cinéma Lux Caen Calvados

Dans ce film Jérôme part à la rencontre de ceux que l’on entend rarement les sœurs et les frères des personnes dépendantes.

De la Champagne à la Normandie, de Paris à New-York et Barcelone, sa quête va l’entraîner dans un voyage qui libère la parole… un voyage inédit au cœur des familles.

Parents, adolescents et acteurs de terrain, allez voir Tout pour être heureux ?

Inscription sur https://cinemalux.org/evenement/semaine-du-cerveau-2024-tout-pour-etre-heureux/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:30:00

fin : 2024-03-14 23:00:00

Cinéma Lux 6 Avenue Sainte-Thérèse

Caen 14000 Calvados Normandie semaineducerveau@yahoo.fr

