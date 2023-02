Ciné-débat – « Tous résistants dans l’âme » Médiathèque Bressuire Catégories d’Évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Ciné-débat – « Tous résistants dans l’âme » Médiathèque, 17 mars 2023, Bressuire . Ciné-débat – « Tous résistants dans l’âme » 7 Espace Bocapole Médiathèque Bressuire Deux-Sèvres Médiathèque 7 Espace Bocapole

2023-03-17 – 2023-03-17

Médiathèque 7 Espace Bocapole

Bressuire

Deux-Sèvres Venez découvrir le film « Tous résistants dans l’âme ».

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur Stéphane Chatry. Venez découvrir le film « Tous résistants dans l’âme ».

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur Stéphane Chatry. +33 5 49 82 21 89 Bibliothèques Agglo Bocage Bressuirais non communiqué

Médiathèque 7 Espace Bocapole Bressuire

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse Bressuire Deux-Sèvres Médiathèque 7 Espace Bocapole Ville Bressuire lieuville Médiathèque 7 Espace Bocapole Bressuire Departement Deux-Sèvres

Bressuire Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire /

Ciné-débat – « Tous résistants dans l’âme » Médiathèque 2023-03-17 was last modified: by Ciné-débat – « Tous résistants dans l’âme » Médiathèque Bressuire 17 mars 2023 7 Espace Bocapole Médiathèque Bressuire Deux-Sèvres Deux-Sèvres Médiathèque Bressuire

Bressuire Deux-Sèvres