Ciné-débat – Thème spécial jeux vidéo “Free Guy de Shawn Levy” Centre Paris Anim’ René Goscinny Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ciné-débat – Thème spécial jeux vidéo “Free Guy de Shawn Levy” Centre Paris Anim’ René Goscinny, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 15h00 à 18h00

gratuit

Tous les troisièmes samedis du mois, participez à un ciné-débat avec en première partie le visionnage d’un film puis en seconde partie, un débat autour d’une thématique. Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héro de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limite, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard… Le film sera l’occasion de débattre sur les questions suivantes : – Que cherche-t-on dans un jeu en ligne en terme d’interactions sociales ? – Est-ce qu’un avatar de jeu vidéo fait parti de nous ? – Quelle vision du monde du jeu vidéo est proposée ? Centre Paris Anim’ René Goscinny 14 rue René Goscinny Paris 75013 Contact : 0145851663 https://www.centregoscinny.org/cine-debat-free-guy/ https://www.facebook.com/events/1338569379992414?ref=newsfeed https://twitter.com/CPA_Goscinny Cinéma

Date complète :

2022-03-19T15:00:00+01:00_2022-03-19T18:00:00+01:00

Centre Paris Anim’ René Goscinny

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' René Goscinny Adresse 14 rue René Goscinny Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' René Goscinny Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' René Goscinny Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ciné-débat – Thème spécial jeux vidéo “Free Guy de Shawn Levy” Centre Paris Anim’ René Goscinny 2022-03-19 was last modified: by Ciné-débat – Thème spécial jeux vidéo “Free Guy de Shawn Levy” Centre Paris Anim’ René Goscinny Centre Paris Anim' René Goscinny 19 mars 2022 Centre Paris Anim' René Goscinny Paris Paris

Paris Paris