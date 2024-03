Ciné-débat : The Pod Génération Le Rex, Blagnac Blagnac, vendredi 22 mars 2024.

Ciné-débat : The Pod Génération Projection du film et échange autour des questions liées à l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies au cinéma Le Rex à Blagnac. Vendredi 22 mars, 21h00 Le Rex, Blagnac Entrée libre dans la limite des places disponibles. Tarif plein 6.5 € et tarif réduit 5 €.

Projection du film « The Pod Génération » suivi d’un échange avec un scientifique.

le 22 mars au cinéma Le Rex de Blagnac

Synopsis :

Dans un futur proche où l’intelligence artificielle prend le pas sur la nature, Rachel et Alvy, couple new-yorkais, décident d’avoir un enfant. Un géant de la technologie, vantant les mérites d’une maternité plus simple et plus paritaire, propose aux futurs parents de porter l’enfant dans un POD. Alvy a des doutes, mais Rachel, business-woman en pleine ascension, l’incite à accepter cette expérience…

Un film de Sophie Barthes, 2023.

La projection sera suivie d’un échange avec un scientifique autour des questions liées à l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies.

22 mars 2024 à 21h

Intervenant :

Sylvain Cussat-Blanc, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole (IRIT)

+ d’infos :

Durée : 2h

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tarif plein 6.5 € et tarif réduit 5 €

Lieu : Cinéma Le Rex à Blagnac

Partenaires :

Ville de Blagnac

Cinéma Le Rex

Crédit image : The Pod Generation

Le Rex, Blagnac blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

