Paris Ciné-débat : The Big Lebowski Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit Entrée libre sur réservation Un film de Joel et Ethan Cohen de 1998. Avec : Jeff Bridges, Julianne Moore, John Goodman. Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un paresseux qui passe son temps à boire des coups avec son copain Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est fanatique. Un jour deux malfrats le passent à tabac. Il semblerait qu’un certain Jackie Treehorn veuille récupérer une somme d’argent que lui doit la femme de Jeff. Seulement Lebowski n’est pas marié. C’est une méprise, le Lebowski recherché est un millionnaire de Pasadena. Le Duc part alors en quête d’un dédommagement auprès de son richissime homonyme… De Joel et Ethan Cohen Un film de Joel et Ethan Cohen de 1998. Avec : Jeff Bridges, Julianne Moore, John Goodman. Un événement en parteanariat avec l’association L’envers de Paris (www.enversdeparis.org). Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/the-big-lebowski +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/the-big-lebowski/form

