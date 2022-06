Ciné débat« Suspendus… Des soignants entre deux mondes. » Figeac, 15 juin 2022, Figeac.

Ciné débat« Suspendus… Des soignants entre deux mondes. »

2022-06-15

Figeac 46100

En 2021, des dizaines de milliers de soignants, pompiers, professionnels de santé se sont retrouvés sans travail, sans revenus et sans aide alors que le système de santé crie de plus en plus son essoufflement et sa dégradation.

Ce documentaire sensible espère conserver la mémoire de ces vocations abîmées, maltraitées, tout en invitant à réfléchir à la transition qui se propose, de manière globale et particulièrement dans la santé.

Plus que des témoignages, c’est un regard profond sur notre système, nos institutions, la passion de l’autre et l’engagement vers un monde meilleur, humain et collectif.

rue de crussol l’Arrosoir Figeac

