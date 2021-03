Ciné débat sur l’immigration Collège Paul Ricoeur, 29 mars 2021-29 mars 2021, Louvres.

Cette intervention sera animée par le pôle éducation de SOS Racisme et prendra la forme d’un ciné débat sur le thème de l’immigration avec la projection d’un film en lien avec cette thématique. Les migrants, fuyant la pauvreté, la guerre, les persécutions politiques ou tout simplement à la recherche d’une vie meilleure, sont souvent taxés d’opportunistes, de délinquants ou d’être responsables de tous les maux de la société. Après la diffusion d’un film sur l’immigration, un débat aura lieu pour définir plusieurs termes liés à cette thématique et mieux comprendre la diversité et la réalité des parcours migratoires. En révélant les stéréotypes et les préjugés qui entourent les migrants, les jeunes sont encouragés de s’engager contre les discriminations et les discours de haine à l’encontre des migrants, et ce en favorisant l’empathie et la compréhension d’un phénomène complexe.

