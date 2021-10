Gros-Réderching Gros-Réderching Gros-Réderching, Moselle CINÉ DÉBAT SUR LES MARES Gros-Réderching Gros-Réderching Catégories d’évènement: Gros-Réderching

Moselle

CINÉ DÉBAT SUR LES MARES Gros-Réderching, 8 octobre 2021, Gros-Réderching. CINÉ DÉBAT SUR LES MARES 2021-10-08 19:30:00 19:30:00 – 2021-10-08 21:30:00 21:30:00 Salle polyvalente 1 Rue Jeanne D’Arc

Gros-Réderching Moselle Gros-Réderching Le Parc naturel régional des Vosges du Nord propose une soirée sur le thème des mares à la salle polyvalente. Il s’agira d’un ciné débat pour sensibiliser le public à l’intérêt des mares.

Au programme, la projection de deux courts-métrages :

– ” Secrets de mare” par Faune flore aquatique de Lorraine et le Conservatoire d’espace naturel de Lorraine,

– ” L’hippopotame des ornières” réalisé par Cistude nature et Mauvaises graines.

Les projections seront suivies de discussions sur la création et la restauration de mares autour d’un pot offert aux participants.

Accès libre sur inscription auprès de Gaëtan Le Bot au 06 35 83 35 74 ou par mail à g.le-bot@parc-vosges-nord.fr g.le-bot@parc-vosges-nord.fr +33 6 35 83 35 74 dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gros-Réderching, Moselle Autres Lieu Gros-Réderching Adresse Salle polyvalente 1 Rue Jeanne D’Arc Ville Gros-Réderching lieuville 49.06733#7.22058