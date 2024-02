Ciné-débat sur le thème des chauves-souris Blaye, mercredi 27 mars 2024.

Le Syndicat du Moron et la Communauté des Communes de l’Estuaire (CCE) ont le plaisir de vous inviter à une soirée ciné-débat sur le thème des chauves-souris et leur préservation.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la démarche Natura 2000 et sera animé en partenariat entre les sites Natura 2000 Vallée et palus du Moron géré par le Syndicat du Moron

et le site Marais de Braud-et-Saint-Louis et de Saint-Ciers-sur-Gironde géré par la CCE.

Projection du film Une vie de Grand Rhinolophe de Tanguy Stoecklé, suivi d’un temps d’échange avec le public et des experts de la gestion et la protection des chauves-souris.

Le film sera projeté en version française et l’entrée sera gratuite et soumise à réservation préalable (nombre d’entrées limitées). Un pot vous sera offert en clôture de la soirée. 0 0 EUR.

33 Cours de la République

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine clement.pignon@cc-estuaire.fr

