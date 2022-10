Ciné-débat « Sur le pont » au cinéma Rex Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégorie d’évènement: Saint-Léonard-de-Noblat

2022-10-23 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-23 Boulevard Barbusse Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 18h au Cinéma Rex. Tarif réduit pour les personnels des EHPAD et infirmiers et aides soignantes à domicile. Rens./ résa.: 07 78 82 31 04 Accueil d’un jeune réalisateur qui viendra présenter son très beau film SUR LE PONT (48 min) , dans le cadre de la « fête du cinéma d’animation » qui a lieu sur le territoire national en octobre.

Le film aborde le sujet de la fin de vie avec beaucoup de subtilité et avec un graphisme très pictural. Il mêle la fiction à des témoignages réels.

Voici le synopsis :

Des femmes et des hommes embarquent à bord d’un mystérieux train qui les emmène sur un pont suspendu entre ciel et terre. Certains tentent de comprendre la raison de leur présence dans cet endroit, d’autres parlent de leurs espoirs, de leurs peurs, de leurs visions; des souvenirs terrestres affleurent parfois. Chacun vit à sa manière cet état de seuil sur le fil du rêve, comme lors d’un rite de passage. Toutes et tous cheminent vers un but mystérieux : la fin présumée du pont… mais existe-t-elle vraiment ? Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat

