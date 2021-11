Lille Maison de quartier Godeleine Petit Lille, Nord [CINE-DÉBAT] SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE Maison de quartier Godeleine Petit Lille Catégories d’évènement: Lille

À travers la diffusion du film « Sur le chemin de l’école » réalisé par Pascal Plisson (2012), lors d’une après-midi, participez à un ciné-débat sur le thème de l’accès à l’éducation dans les pays émergents. À l’issue du débat, l’association offrira une collation en musique, avec l’artiste local Shaabaz Mystic. _Organisé par L’Association des Femmes en Action du Nord Pas de Calais et d’Ailleurs (F.A.N.A) et le COSIM Hauts-de-France_ _Métro ligne 1 Gare Lille Flandre ou Rihour / V’lille Halle aux Sucres_

Gratuit sur inscriptions

