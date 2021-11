Bitche Bitche 57230, Bitche CINÉ-DÉBAT : SUR LE CHAMP Bitche Bitche Catégories d’évènement: 57230

CINÉ-DÉBAT : SUR LE CHAMP Bitche, 25 novembre 2021, Bitche. CINÉ-DÉBAT : SUR LE CHAMP rue du Schellenthal Lycée Teyssier – salle 40 Bitche

2021-11-25 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-25 rue du Schellenthal Lycée Teyssier – salle 40

Michaël Antoine, Nicolas Bier, Jean Simon Gérard / SOS Faim, Iles de Paix, Autre Terre / 2020 / 61’45 / Français

Cette année encore, le partenariat lié entre le lycée Teyssier et la Médiathèque de Bitche nous amène à vous proposer une projection-débat dans le cadre du festival AlimenTerre. « Sur le champ » part à la rencontre d’acteurs de terrain. Il s’agit d’une nouvelle génération de paysans, qui se reconnaît autour d’un modèle résilient, qui replace l’humain au centre et cohabite de façon plus harmonieuse avec l’environnement dont les paysans dépendent pour produire.

La projection sera suivie d’un débat avec Lorène et Johann de la ferme affable de Liederschiedt qui produisent des légumes sans pesticides, sans tracteur : « une agriculture familiale à taille humaine ».

Sur inscription à la médiathèque. contact@mediatheque-josephschaefer.fr +33 3 87 06 15 76 http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ Sur le champ !

