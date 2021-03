Villeneuve-la-Garenne Lycée Georges Pompidou Hauts-de-Seine, Villeneuve-la-Garenne Ciné débat sur la Mixité Lycée Georges Pompidou Villeneuve-la-Garenne Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Lycée Georges Pompidou, le lundi 8 mars à 10:00

Le pôle « éducation populaire » de SOS Racisme réalise 3 interventions au sein du collège George Pompidou à Villeneuve-La-Garenne avec 3 classes de 5ème dans le cadre de la semaine d’éducation et d’action contre le racisme et l’antisemitisme. Cette intervention prend la forme d’un ciné débat sur le thème de la mixité avec la projection du film « les héritiers ». L’objectif de cette intervention est d’éveiller l’esprit critique des élèves après avoir visionné des extraits du film. Les sujets abordés au cours du débat seront donc la mixité, la différence, le racisme, l’antisémitisme et la notion du vivre ensemble.

ciné débat avec la projection du film » les héritiers » sur le thème de la mixité. Lycée Georges Pompidou, Villeneuve-la-Garenne

2021-03-08T10:00:00 2021-03-08T17:30:00

