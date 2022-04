Ciné-débat sur la lutte contre l’homophobie Cinéma Le Foyer Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Cinéma Le Foyer, le vendredi 15 avril à 14:00

Ce projet porte sur la diffusion d’un film “Faut qu’on parle”, un documentaire de Canal +, mettant en avant 6 sportives et sportifs professionnels, évoquant leur homosexualité face à l’écran. Le CDOS essaiera de mobiliser les réalisateurs du film afin de venir témoigner en présence des collégiens/lycéens. En concertation avec le Comité Départemental UNSS 79, nous nous appuierons sur des ressources externes, à savoir la fondation “Le Refuge” qui accompagne des jeunes victimess d’homophobie et mis à la rue par leur parent en raison de leur orientation sexuelle. Ce sera l’occasion pour ces jeunes de s’interroger et débattre pour mieux déconstruire les stéréotypes. L’intervention de cette association permettra aux élèves d’entendre un discours qui pourra les rassurer, les inciter à réfléchir sur des clichés, des préjugés.

Entrée gratuite réservée aux collèges et lycées des Deux-Sèvres

Sensibiliser et échanger avec les élèves à travers un ciné-débat sur la lutte contre l’homophobie Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau, 79200 PARTHENAY Parthenay Deux-Sèvres

2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T16:30:00

