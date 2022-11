Ciné-débat : Sin La Habana (2020) Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 19 novembre 2022

de 14h00 à 16h30

. gratuit

Avec Katia Morales Gaitán, doctorante en études cinématographiques à l'Université de Montréal et à la Sorbonne Nouvelle. Léonardo et Sara, un jeune couple afro-cubain, veulent désespérément quitter leur île. Le plan : Léonardo devra séduire une femme étrangère afin de l'épouser pour lui permettre d'immigrer. Il fera alors la rencontre de Nasim, une Irano-Canadienne qui fuit un passé oppressant et qui tente de s'amuser pour la toute première fois. De la torpeur chaotique de Cuba aux rigueurs de l'hiver québécois, ces trois personnages complexes tentent d'atteindre leurs rêves d'intimité, de bonheur et d'ascension sociale à travers un triangle amoureux où la passion, l'argent et le pouvoir colorent leurs destins. Université Sorbonne Nouvelle – Salle de projection – l19 novembre de 14h à 16h30. Sur réservation.

