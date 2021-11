L'Isle-Jourdain Salle des fêtes L'Isle-Jourdain, Vienne Ciné-débat Salle des fêtes L'Isle-Jourdain Catégories d’évènement: L'Isle-Jourdain

Salle des fêtes, le samedi 27 novembre à 20:00

Plusieurs acteurs du Sud-Vienne s’associent pour organiser un ciné-débat dans le cadre du Festival du film Alimen’Terre : La Communauté de communes Vienne et Gartempe, la MJC Champ Libre. Rendez-vous le 27 novembre autour du film : « Sur le champ ! ».

Gratuit

film et débat à la salle des fêtes de L'Isle-Jourdain

2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T22:30:00

