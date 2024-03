Ciné-débat Ricardo et la peinture Cinéma Maule Baitha Mauléon-Licharre, vendredi 15 mars 2024.

Thomas Le Coeur, professeur d’arts appliqués à Mauléon, et l’association Art Bizi proposent une soirée-débat consacrée à l’artiste Ricardo Cavallo.

Dans ce film, Barbet Schroeder dresse le portrait de son ami le peintre Ricardo Cavallo qui consacre sa vie à la peinture. De Buenos Aires jusqu’au Finistère, en passant par Paris et le Pérou, ce film est une invitation à plonger dans l’histoire de la peinture mais aussi à découvrir la vie de cet homme qui, avec simplicité et humilité, s’est toujours engagé entièrement, jusqu’à transmettre sa passion aux enfants de son village. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Cinéma Maule Baitha 10 rue Arnaud de Maytie

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ciné-débat Ricardo et la peinture Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme Pays Basque