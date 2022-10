CINÉ DÉBAT REVOLUCIONARIOS, 5 novembre 2022, .

CINÉ DÉBAT REVOLUCIONARIOS



2022-11-05 – 2022-11-05

« On ne naît pas révolutionnaire, on le devient »

La série documentaire Revolucionarios est un recueil de témoignages d’anciens combattants de la révolution cubaine, que l’Histoire n’a pas retenu. À travers ces trajets de vies croisés, une plongée sincère et authentique dans le passé de Cuba mais aussi dans ses perspectives. Un outil singulier de compréhension d’une société souvent décriée pour son système politique.

ÉPISODE 1 : Ce premier volet, c’est l’histoire de la Révolution cubaine racontée par celles et ceux, souvent anonymes, qui y ont participé d’une manière ou d’une autre. Au fil de ces témoignages, une lecture des raisons, de l’éthique, des valeurs et des espérances des combattants.

Échanges avec Victor Debaj .

La série documentaire « Revolucionarios » est parti d’une idée de Viktor Dedaj, journaliste pour Le Grand Soir. Partant du constat que la grande majorité des films sur la révolution cubaine, documentaire ou fiction, la racontait en suivant ses icônes (Fidel, Raul, Che), il propose de raconter cette histoire via tous les anonymes. L’idée nous emballe et nous (Ludwig Rahard et moi-même dans le cadre de l’association Art’Mur Prod) prenons le projet en main en termes d’écriture, de réalisation et d’apport matériel. Le Grand Soir finance le voyage via les dons de ses lecteurs. Au vu de la richesse des interviews, ce documentaire deviendra une série documentaire comprenant 3 volets et qui aura nécessité un mois de tournage et presque une année de post-production (montage, étalonnage, mixage, traduction, sous-titrage…)

