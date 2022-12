Ciné débat Réville Réville Réville Catégories d’évènement: Manche

Ciné débat Réville, 20 décembre 2022, Réville Réville. Ciné débat Rue du Général de Gaulle Réville Manche

2022-12-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-20 Réville

Manche Réville Cinésaire vous propose la projection du film de Vincente Minnelli (Un américain à Paris) suivi d’un débat présenté par Jean Delmas au cinéma Richelieu. Cinésaire vous propose la projection du film de Vincente Minnelli (Un américain à Paris) suivi d’un débat présenté par Jean Delmas au cinéma Richelieu. +33 9 74 90 30 28 Réville

