Ciné Débat “Retour à Bollène” Centre Diocésain Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Ciné Débat “Retour à Bollène” Centre Diocésain, 22 mars 2022, Besançon. Ciné Débat “Retour à Bollène”

Centre Diocésain, le mardi 22 mars à 19:00

Projection du film « Retour à Bollène » 22 mars à 19h Centre diocésain, 20 rue Megevand, 25000 Besançon La Licra Besançon Franche-Comté vous propose la projection du film « Retour à Bollène » suivi d’un bord de scène avec Abraham Bengio, Président de la commission Culture de la LICRA. Entrée libre

Entrée libre

Projection du film « Retour à Bollène » suivi d’un bord de scène Centre Diocésain 20 rue Mégevand 25000 Besançon Besançon Chamars Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T19:00:00 2022-03-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Centre Diocésain Adresse 20 rue Mégevand 25000 Besançon Ville Besançon lieuville Centre Diocésain Besançon Departement Doubs

Centre Diocésain Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Ciné Débat “Retour à Bollène” Centre Diocésain 2022-03-22 was last modified: by Ciné Débat “Retour à Bollène” Centre Diocésain Centre Diocésain 22 mars 2022 Besançon Centre Diocésain Besançon

Besançon Doubs