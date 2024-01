Ciné-débat, représenter les règles pour les changer ! salle festive Nantes, vendredi 8 mars 2024.

Ciné-débat, représenter les règles pour les changer ! Et vous, vous avez déjà vu les règles représentées sur grand écran ?

A travers un cycle de courts métrages, découvrez une approche sensible des règles, qui questionne l’importance des représentations. Vendredi 8 mars, 14h00 salle festive

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T14:00:00+01:00 – 2024-03-08T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-08T14:00:00+01:00 – 2024-03-08T15:30:00+01:00

Et vous, vous avez déjà vu les règles représentées sur grand écran ?

Caricaturées, à peine évoquées ou ignorées les règles sont peu représentées au cinéma. Pourtant elles font partie intégrante de la vie de millions de personnes.

À travers ce cycle de courts métrages qui montrent les règles, Règles Élémentaires propose une approche sensible des règles, qui questionne l’importance des représentations.

Les films représentent ainsi les espoirs et les peurs provoquées par l’arrivée des premières règles, les réflexions qu’elles peuvent provoquer, ou encore la précarité menstruelle. À la suite de la projection, Règles Élémentaires invite les participant·es à réfléchir ensemble à ces questions.

salle festive 38 rue du Breil nantes Nantes Breil Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire