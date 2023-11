Ciné-débat – Reconstruire une identité : quelles enquêtes ? quelles méthodes ? Campus Pierre et Marie Curie Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 29 novembre 2023

de 18h30 à 20h30

.Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Aujourd’hui conservées à Sorbonne Université, les collections d’anatomie pathologique Dupuytren rassemblent plusieurs milliers de pièces osseuses, de spécimens en fluide et de cires anatomiques dont le crâne d’un soldat napoléonien qui mourut en mars 1806, le crâne accidentellement transpercé par une baguette de fusil. Un projet pluridisciplinaire, piloté par la Bibliothèque de Sorbonne Université et l’Institut des sciences du calcul et des données, a été lancé en 2022, pour que ce soldat retrouve son identité… Combinant plusieurs expertises, l’enquête, qui a donné lieu au tournage d’un documentaire, a permis l’identification du soldat et la reconstruction de son visage. A quelles compétences doit-on faire appel pour élucider les mystères de l’Histoire et de l’histoire des individus ?

Projection d’un documentaire réalisé par la direction de la communication Sorbonne Université et débat animé par Daniel Fiévet, journaliste à France Inter.

Conservation et restauration de restes humains au travers des collections

Remi Gaillard , directeur adjoint de la Bibliothèque Sorbonne Université, responsable du pôle Collections scientifiques et patrimoine et Eloïse Quétel ,

conservatrice-restauratrice de restes humains et matériaux organiques,

responsable des collections médicales et de la collection Dupuytren à

Sorbonne Université

Jacques-Olivier Boudon , historien, Centre d’histoire du XIXe siècle

, historien, Centre d’histoire du XIXe siècle Reconstituer l’histoire et le vécu d’un visage à travers la chirurgie

Chloé Bertolus , cheffe de service de chirurgie maxillo-faciale à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière

, cheffe de service de chirurgie maxillo-faciale à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Les algorithmes au service de la reconstruction faciale 3D

Nicolas Leys , archéologue et spécialiste de modélisation 3D, Institut des sciences du calcul et des données

, archéologue et spécialiste de modélisation 3D, Institut des sciences du calcul et des données Etudier les morts pour comprendre l’Histoire

Cyrille Le Forestier, archéoanthropologue, Institut national de recherches archéologiques préventives – Inrap

Campus Pierre et Marie Curie 4 place Jussieu 75005 Paris

