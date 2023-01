Ciné-débat : Rasco & nous Wingen-sur-Moder, 31 janvier 2023, Wingen-sur-Moder .

Ciné-débat : Rasco & nous

29 route de Zittersheim Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

2023-01-31 20:15:00 – 2023-01-31

Wingen-sur-Moder

Bas-Rhin

EUR [Ciné-débat Nature et société] – De Axel Falguier

Avec Laurent Jacquet

1h 04min / Documentaire

Lui, c’est Rasco ! Sa mission ? protéger les animaux d’élevage lors des attaques de prédateurs. Des chiens de protection de troupeaux comme lui, il y en a aujourd’hui plus de 5 000 en France. Accompagnés par des membres de l’Institut de l’Élevage, nous partons sur les routes de France à la rencontre d’éleveurs et de bergers pour échanger sur la manière dont ils élèvent et gèrent leurs chiens de protection.

Débat en présence du réalisateur, Axel FALGUIER et Sandrine FARNY, anima-trice du Plan régional d’actions en faveur du Lynx – Massif des Vosges.

+33 3 88 89 70 56

