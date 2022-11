Ciné-débat « Que reste t-il à faire des dimanches ? » Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Lion-sur-Mer

Ciné-débat « Que reste t-il à faire des dimanches ? » Lion-sur-Mer, 25 novembre 2022, Lion-sur-Mer. Ciné-débat « Que reste t-il à faire des dimanches ? »

Cinéma Le Trianon Sur la digue Lion-sur-Mer Calvados Sur la digue Cinéma Le Trianon

2022-11-25 – 2022-11-25

Sur la digue Cinéma Le Trianon

Lion-sur-Mer

Calvados Rencontre et échange avec le réalisateur et discussion autour des thèmes (la retraite, le temps

qui passe, la solitude, le besoin de nature, la reconnexion avec le réel…) Rencontre et échange avec le réalisateur et discussion autour des thèmes (la retraite, le temps

qui passe, la solitude, le besoin de nature, la reconnexion avec le réel…) +33 2 31 82 29 87 Sur la digue Cinéma Le Trianon Lion-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lion-sur-Mer Autres Lieu Lion-sur-Mer Adresse Lion-sur-Mer Calvados Sur la digue Cinéma Le Trianon Ville Lion-sur-Mer lieuville Sur la digue Cinéma Le Trianon Lion-sur-Mer Departement Calvados

Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lion-sur-mer/

Ciné-débat « Que reste t-il à faire des dimanches ? » Lion-sur-Mer 2022-11-25 was last modified: by Ciné-débat « Que reste t-il à faire des dimanches ? » Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer 25 novembre 2022 Calvados Cinéma Le Trianon Sur la digue Lion-sur-Mer Calvados Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer Calvados