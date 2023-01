Ciné-débat : « Quand les hirondelles » : la place des femmes sur la place publique Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Ciné-débat proposé par Quai Des Rêves et la MJC « Quand les hirondelles » : la place des femmes sur la place publique. Sous l’oeil du réalisateur Émile Rabaté, un film-documentaire a été réalisé dans le quartier de Kervénanec à Lorient (Morbihan). Vingt-trois minutes pour mettre en images la place des femmes dans l’espace public. En présence de l’équipe du film. À partir de 10 ans Gratuit +33 2 96 31 96 37 https://www.mjclamballe.com/ Salle des Augustins 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor

