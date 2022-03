CINÉ DÉBAT QUAND L’ÉCOLOGIE SORT DU BOIS Sturzelbronn, 22 mars 2022, Sturzelbronn.

Dans le cadre des journées internationales des forêts 2022, nous vous proposons le film “Quand l’écologie sort du bois” suivi d’un débat avec certains des protagonistes du film.

Synopsis : À l’heure où les problématiques environnementales nous interpellent et nous laissent souvent désemparés, des femmes et des hommes ont décidé de réhabiliter le bois comme matériau d’avenir. Par leur engagement quotidien, ils redéfinissent ensemble la notion même d’habiter un territoire rural et urbain et promeuvent ainsi d’autres modes de travailler, de s’alimenter et de se déplacer. Ainsi nous apprécierons comment par la valorisation des savoir-faire locaux, l’utilisation des matériaux de proximité, le refus de l’hégémonie techniciste, le recours à l’intelligence collective et aux pratiques coopératives, ils réussissent à revivifier l’économie locale et esquissent de véritables alternatives qui répondent aux enjeux environnementaux actuels.

Organisé par : SYCOPARC/ASDAS. Sur inscription.

inscriptions@infosparcvosgesnord.fr https://ww.focusfilms.fr/catalogue/quand-lecologie-sort-du-bois/

Marjane Productions 2021

Ancienne école / Espace homme Nature 3 rue de l’Abbaye Sturzelbronn

