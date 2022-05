Ciné-débat “projection du film Rosa Bonheur” au Cinéma Rex Tonneins, 6 mai 2022, Tonneins.

Ciné-débat "projection du film Rosa Bonheur" au Cinéma Rex

2022-05-06

Tonneins

20h: Vernissage de l’exposition de Jean Aufort:

– Exposition dans le hall du cinéma des toiles de Jean Aufort peintre (1898-1988) ayant vécu et décédé à Tonneins.

20h30 : Projection du film “Rosa Bonheur”

– Documentaire de Gregory Monro. Le film est un portrait de Rosa Bonheur (1822-1899), artiste femme reconnue internationalement. Plusieurs «actrices» incarnent Rosa Bonheur dans un salon regorgeant de peintures. Bonheur révèle le portrait d’une peintre engagée, radicale et moderne, et dessine en creux le 19ème siècle. Film tourné à Tonneins.

21h30: Apéritif

– Le réalisateur Nicolas Boone sera présent ainsi que Jean Aufort, petit-fils du peintre Jean Aufort.

– En partenariat avec la mairie.

