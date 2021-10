Saint-Pierre-en-Auge Cinéma Le Rexy Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Ciné-débat : projection du documentaire “Heulà ça chauffe !” suivie d’une discussion avec Serge Lesur, scénariste du film Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

**Documentaire français de Eric Fretel / 0h47** Il est un pays où les nuages gris pèsent de tout leur poids sur les pommiers et le chênes centenaires, un pays où la pluie est une compagne sûre et fidèle, un pays où le froid de l’hiver impose le respect à la fraîcheur de l’été, ce pays, c’est la terre des hommes venus du nord : la Normandie. Et si l’effet de serre venait remodeler son âme… _Heulà ! Ça chauffe ! présente les impacts actuels et à venir du réchauffement climatique et propose des solutions ben d’chez nous pour lutter contre l’effet de serre. _

Tarif plein : 5€, -18 ans : 4€ – Cartes d’abonnement (4.50€ la place vendues par 5)

La séance est programmée en avant-première de la douzième édition du festival Cinéma & Ruralité qui aura lieu du 26 au 31 mars 2020. Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-03-08T18:00:00 2020-03-08T20:00:00

