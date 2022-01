Ciné-débat – projection du documentaire Empathie Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Mairie de Colomiers, le jeudi 27 janvier à 19:15

Le Grand Central vous propose une soirée sur le thème de la cause animale et du véganisme. **À 19h15**, avant la projection du documentaire, dégustez le repas végétalien concocté par l’équipe du Central Club, le nouveau restaurant de votre cinéma (15 € – réservation obligatoire à l’accueil du cinéma avant le mardi 25 janvier 20h) **À 20h30** : projection du documentaire **Empathie**, réalisé par Ed Antoja **Synopsis** : Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal pour tenter de faire bouger l’opinion publique. Complètement étranger à cette question, il va d’abord s’immerger dans le monde de la cause animale et du véganisme. Cette aventure singulière va remettre en question ses habitudes de consommation et son mode de vie… Mais jusqu’à quel point ? **Tarif unique : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans)** Horaires ——– 20h30 **Détails sur le lieu**: Cinéma Véo Grand central Allée du Rouergue Cinéma Véo Grand central Allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

