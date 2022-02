Ciné-débat : projection du documentaire “Cinq nouvelles du cerveau”. Cinéma Utopia Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le lundi 21 mars à 20:30

Ciné-débat ———- ### Projection du documentaire _**”Cinq nouvelles du cerveau”**_ de Jean-Stéphane Bron (2022). **Tout public (payant) au Cinéma l’Utopia à Tournefeuille, durée 1h45.** **Avec,** **Andrea Alamia**, Docteur en neurosciences cognitives et Chercheur CNRS en neurosciences computationnelles (CERCO) * **Synopsis :** Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères du cerveau humain, la course est ouverte entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle. **Jean-Stéphane Bron** nous plonge au cœur de la science d’aujourd’hui, à la découverte des travaux de cinq scientifiques, au croisement entre le cerveau, la conscience et l’intelligence artificielle. Une aventure fascinante et vertigineuse. _Crédit photo : ©Bande à Part Films Les Films Pelléas_

