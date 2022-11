CINÉ-DÉBAT – PREMIÈRES LOGES Sturzelbronn Sturzelbronn Catégories d’évènement: Moselle

Sturzelbronn

CINÉ-DÉBAT – PREMIÈRES LOGES Sturzelbronn, 25 novembre 2022, Sturzelbronn. CINÉ-DÉBAT – PREMIÈRES LOGES

3 rue de l’Abbaye Ancienne école Sturzelbronn Moselle Ancienne école 3 rue de l’Abbaye

2022-11-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-25

Ancienne école 3 rue de l’Abbaye

Sturzelbronn

Moselle Film de Vincent Chabloz, 53 minutes. Dans une forêt oubliée des hommes, quelque part dans les Alpes, le printemps arrive. Du torrent gonflé par la fonte des neiges à la limite des derniers arbres, voici la saison des conquêtes territoriales et amoureuses, puis des naissances. La martre, le hibou grand-duc, la rare gélinotte ou le redoutable épervier se toisent et mêlent leurs destins à ceux d’autres êtres à découvrir : jusqu’au creux des loges, dans chaque arbre, la montagne regorge de vies. En entrant dans la grande forêt, un visiteur va y tisser sa propre histoire. En répondat à l’appel de la forêt, il va aussi se rencontrer lui-même, et tout ce qui le lie aux saisons, aux montagnes et aux autres animaux. Tout comme celui qui écoutera cette histoire, il n’en sortira pas indemne. Projection suivi d’un débat en présence d’Yves Muller, président de la LPO d’Alsace. Informations et inscriptions avant le 24/11 :

Kelly Nunge – Garde Animatrice au 07 48 85 33 36 ou par mail : k.nunge@parc-vosges-nord.fr k.nunge@parc-vosges-nord.fr +33 3 88 01 49 59 https://www.parc-vosges-nord.fr/agenda/cine-debat-migrations-secretes-la-chauve-souris-pipistrelle-de-nathasius Ancienne école 3 rue de l’Abbaye Sturzelbronn

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sturzelbronn Autres Lieu Sturzelbronn Adresse Sturzelbronn Moselle Ancienne école 3 rue de l'Abbaye Ville Sturzelbronn lieuville Ancienne école 3 rue de l'Abbaye Sturzelbronn Departement Moselle

Sturzelbronn Sturzelbronn Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sturzelbronn/

CINÉ-DÉBAT – PREMIÈRES LOGES Sturzelbronn 2022-11-25 was last modified: by CINÉ-DÉBAT – PREMIÈRES LOGES Sturzelbronn Sturzelbronn 25 novembre 2022 3 rue de l'Abbaye Ancienne école Sturzelbronn Moselle Moselle Sturzelbronn

Sturzelbronn Moselle