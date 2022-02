Ciné-débat “Préliminaires” Martigues, 4 mars 2022, Martigues.

Ciné-débat "Préliminaires"

2022-03-04

Martigues

Dans ce documentaire la réalisatrice est allée à la rencontre de jeunes de 12 à 23 ans. Ils témoignent de leurs premières expériences…



À l’âge des smartphones et des réseaux sociaux, le théâtre des premiers émois amoureux s’est transformé de fond en comble. Le premier baiser a perdu sa fonction de rite de passage pour laisser la place aux “Prélis”. Caresses, attouchements divers, fellations, cunnilingus…, les préliminaires se pratiquent souvent dès l’entrée au collège. Cette pantomime déroutante façonne le “nouvel ordre amoureux” du XXI e siècle, et dresse du même coup un portrait en miroir de toute la société.



C’est ce reflet que Julie Talon a voulu filmer, en partant à la rencontre des “vrais spécialistes” de la question : les adolescents et les jeunes gens de 12 à 23 ans, celles et ceux qui ont été biberonné.e.s à Snapchat et Instagram. Qui pouvait, mieux qu’eux, nous livrer une analyse courageuse et lucide de leurs sexualités, sur les contradictions entre la théorie du sexe et sa pratique ?

mediatheque-com@ville-martigues.fr +33 4 42 80 27 97

