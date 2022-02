Ciné débat – Polyester (John Waters) cinéma Lapérouse Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Ciné débat – Polyester (John Waters) cinéma Lapérouse, 8 juillet 2022, Albi. Ciné débat – Polyester (John Waters)

cinéma Lapérouse, le vendredi 8 juillet à 20:00

Une programmation régulière de films de fiction et de documentaires est proposée tous les deux mois au cinéma d’art et essai CGR Lapérouse. Ces projections sont accompagnées d’une courte présentation avant le film (10 min env.) et d’une discussion avec le public (env. 1 heure), avec Fred Thibaut, programmateur à la Cinémathèque de Toulouse. Vendredi 8 juillet 2022 à 20h – Polyester (John Waters) Synopsis Les aventures d’une famille peu reluisante. Maman, Divine, est alcoolique, papa s’occupe d’un drive-in porno, le fils est fétichiste du pied et la fille, nymphomane, tombe enceinte. La rencontre de Divine avec un play-boy sur le retour va bousculer l’equilibre précaire mais réel de cette charmante famille. Durée : 90 minutes Cinéma Lapérouse 60 Rue Séré de Rivières, 81000 Albi Tarifs Plein tarif : 7€50 Moins de 26 ans = 5€ Abonnements CGR acceptés En partenariat avec le Cinéma Lapérouse [https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/](https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/)

Tarifs habituels du cinéma

Réputé pour son esprit décapant, John Waters s’attaque ici avec férocité aux valeurs familiales de l’Amérique profonde ! cinéma Lapérouse 60 Rue Séré de Rivières 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T20:00:00 2022-07-08T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu cinéma Lapérouse Adresse 60 Rue Séré de Rivières 81000 Albi Ville Albi lieuville cinéma Lapérouse Albi Departement Tarn

cinéma Lapérouse Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Ciné débat – Polyester (John Waters) cinéma Lapérouse 2022-07-08 was last modified: by Ciné débat – Polyester (John Waters) cinéma Lapérouse cinéma Lapérouse 8 juillet 2022 Albi cinéma Lapérouse Albi

Albi Tarn