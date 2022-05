Ciné-Débat – “Petite Nature” Amical Ciné de Leers, 5 mai 2022, Leers.

“Ciné-débat ! Le jeudi 5 mai à 19h00, à l’occasion de la projection de Petite Nature de Samuel Theis, ciné-débat autour de l’esthétique de la sexualité et des identités de genre, avec Claudine Le Pallec Marand Qui ? : Universitaire chargée de cours en esthétique et en histoire du cinéma (Amiens, Paris 8 Saint-Denis et Paris 3 censier), Claudine Le Pallec Marand est aussi conférencière dans les dispositifs scolaires de cinéma (collège et lycée). Elle défend autant la rigueur de la re-contextualisation et des projets artistiques de chaque femme et homme cinéaste qu’elle souhaite aider à mettre des mots sur les regards et partager des émotions. Synopsis du film : Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau monde. Amical Ciné : 35 rue Joseph Leroy, 59115 LEERS site : [http://amicalcine.fr](http://amicalcine.fr), tel : 03.20.80.05.31, mail : [amical.cine@gmail.com](mailto:amical.cine@gmail.com) Places à 7,5€/6€/5€, tarif abonné à 5,5€. Deux parkings gratuits attenant au cinéma”

