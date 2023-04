Ciné Débat Palme d’or Cannes 2016 « Moi, Daniel Blake » Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le vendredi 12 mai 2023

ARTMELE vous propose un ciné débat sur le film « Moi, Daniel Blake » drame de Ken Loach 2016 « Daniel Blake, veuf, menuisier de 59 ans, est victime d’un accident cardiaque, ce qui l’oblige à faire appel pour la première fois de sa vie à l’aide sociale. Ses médecins lui interdisent de travailler. Mais il est déclaré apte par une compagnie privée sous-traitant pour l’administration la « chasse aux tire-au-flanc». Les services sociaux le privent donc de l’allocation à laquelle il croyait avoir droit. Il peut faire appel, mais la procédure sera longue… » Réalisateur : Ken Loach Sénario : Paul Laverty Acteurs principaux : Dave Johns, Haylay Squires Durée : 1 h 40 Présentation, quiz et débat animés par ARTMELE Centre socioculturel Maurice Noguès 1/7 Avenue de la Porte de Vanves 75014 Paris Contact : https://openagenda.com/agenda-partage-14eme

