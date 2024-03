Ciné-débat ouvert à tous Salle Dominique Baisieux, vendredi 8 mars 2024.

Ciné-débat ouvert à tous Venez regarder le film Don’t look up déni cosmique puis débattre ensemble Vendredi 8 mars, 18h00 Salle Dominique gratuit

Le MRJC organise un ciné-débat sur le film Don’t look up, déni cosmique pour discuter et débattre de l’avenir du monde, vendredi 9 mars 2024 de 18h à 22h à la salle Dominique, chemin de la Plaine à Baisieux

On partagera une frite à la fin…

Salle Dominique chemin de la plaine, Baisieux Baisieux 59780 Nord Hauts-de-France

