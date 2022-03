Ciné – débat : Osons l’utopie avec et pour l’homme Wimmenau Wimmenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ciné – débat : Osons l'utopie avec et pour l'homme
Wimmenau, 25 mars 2022

Un film documentaire de 75 minutes. Comment ne pas subir, mais agir, dans un monde qui parait désenchanté ? Une immersion dans le Village Emmaüs Lescar Pau. Ce film montre comment une micro société composée d'environ 150 personnes, compagnes et compagnons, salariés, bénévoles, organisée autour de la récupération et la valorisation des déchets, peut créer un véritable système économique et social alternatif, un vrai projet de vie collectif. Un témoignage social et environnemental.

+33 3 88 89 81 67

