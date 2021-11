Saint-Étienne Le Méliès - Saint-François Loire, Saint-Étienne (Ciné-débat) ORAY Le Méliès – Saint-François Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Le Méliès – Saint-François, le dimanche 14 novembre à 18:30

ORAY est un film du réalisateur turco-allemand musulman Mehmet Akif Buyutukalay, primé à la Berlinale et Grand Prix du Festival d’Angers 2019. Lors d’une dispute, Oray répète trois fois le mot talâq à sa femme Burcu ce qui, dans la loi islamique, signifie la répudiation. Fervent pratiquant, Oray se retrouve tiraillé entre son amour pour sa femme et sa ferveur religieuse… ORAY est le portrait tout en nuance d’un homme qui se débat, dans sa vie, dans la pratique de sa foi et dans son histoire d’amour. Dans un contexte où l’islamophobie s’exprime dans les médias de manière totalement décomplexée, alors que la pratique même de l’islam est criminalisée (fermetures d’associations, de lieux de culte, d’écoles…), Il est important que soit diffusé dans les salles de cinéma un film qui montre les interrogations d’un homme musulman dans sa complexité, sans le diaboliser ni l’idéaliser. Organisé par le collectif Contre l’islamphobie et pour l’égalité. Le Méliès – Saint-François 8 rue de la Valse, Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

2021-11-14T18:30:00 2021-11-14T21:00:00

