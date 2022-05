Ciné-Débat : On the Green Road Cany-Barville, 20 mai 2022, Cany-Barville.

Ciné-Débat : On the Green Road parc Clos St Martin Rue Louis Bouilhet Cany-Barville

2022-05-20 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-19 parc Clos St Martin Rue Louis Bouilhet

Cany-Barville Seine-Maritime Cany-Barville

Le Centre Social l’Apostrophe et la ville de Cany-Barville vous proposent une soirée “Ciné-Débat”, le jeudi 19 mai, autour du film documentaire “On the Green Road” de Siméon BALDIT DE BARRAL et Alexandre HASLE DE BARRAL. A noter, Siméon, l’un des deux aventuriers et réalisateurs, sera présent et répondra à vos questions sur le film.

Présentation du documentaire : Le réchauffement climatique, les injustices sociales, les frustrations… sont le point de départ du voyage de Siméon et Alexandre, les deux cousins à l’origine du projet « On The Green Road ». Ils ont parcouru 18000 km, traversés 26 pays et rencontré les paysans locaux, caméra en main, pour montrer les solutions locales à ces problèmes globaux. Aujourd’hui c’est toute une association qui s’est développée autour de ce documentaire afin de partager cette belle aventure et participer à une prise de conscience plus que nécessaire.

Entrée gratuite. Inscription et information : 02.35.57.83.62 / espace.public@cote-albatre.com

Au Parc du Clos Saint-Martin, à 18h30

