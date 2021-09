Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon Ciné-débat – Octobre Rose Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau, le mercredi 13 octobre à 20:00

Projection du film “De plus belle” puis temps d’échanges et de débats ——————————————————————— **Madame Martine RAFFIN-RAINTEAU Kinésithérapeute spécialisée en sénologie se tiendra à votre disposition pour un temps d’échanges et répondre à vos questions juste après la projection du film.** **Synopsis du film :** Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde… C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant… charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis… **Bande annonce :** [[https://www.youtube.com/watch?v=pWXJXqVbi6Y](https://www.youtube.com/watch?v=pWXJXqVbi6Y)](https://www.youtube.com/watch?v=pWXJXqVbi6Y)

payant de 2, 50 à 7, 40 €

Meudon participe au mois d'information sur le dépistage du cancer du sein – Octobre Rose
Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon-la-Forêt Meudon

2021-10-13T20:00:00 2021-10-13T22:30:00

