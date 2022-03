CINÉ DÉBAT : « NOIRS EN FRANCE La fabrique des préjugés » Salle de l’Assemblée, 14 mars 2022, Toulouse.

Salle de l’Assemblée, le lundi 14 mars à 19:30

Qu’y a-t-il de commun entre les Noirs français ? Pas grand-chose. Hormis leur couleur de peau et le racisme dont ils sont victimes. Pour la première fois, le film « Noirs en France » donne la parole aux Français noirs de tous âges et de tous horizons, connus ou inconnus du grand public. Ce documentaire retrace leurs histoires faites de préjugés et de stéréotypes, mais traversées aussi d’espoir et de fierté. Ces noirs en France construisent une histoire en constante transformation. La journaliste Aurélia Perreau et l’écrivain et universitaire Alain Mabanckou interrogent des femmes et hommes, de tous âges, de toutes origines sociales et géographiques, sur la façon dont ils se sont construits et se perçoivent dans la société française.

Gratuit sur inscription

Salle de l’Assemblée 1 boulevard des minimes Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne



