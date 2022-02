Ciné débat – New York 1997 (John Carpenter) cinéma Lapérouse Albi Catégories d’évènement: Albi

Ciné débat – New York 1997 (John Carpenter)

cinéma Lapérouse, le vendredi 9 septembre à 20:00

Une programmation régulière de films de fiction et de documentaires est proposée tous les deux mois au cinéma d’art et essai CGR Lapérouse. Ces projections sont accompagnées d’une courte présentation avant le film (10 min env.) et d’une discussion avec le public (env. 1 heure), avec Fred Thibaut, programmateur à la Cinémathèque de Toulouse. Vendredi 9 septembre 2022 à 20h – New York 1997 (John Carpenter) Interdit aux moins de 12 ans Synopsis (Film interdit aux moins de 12 ans) En 1997, Manhattan est devenu une immense prison ghetto où vivent, en micro-société, trois millions de prisonniers. Victime d’un attentat, l’avion du Président des États-Unis s’écrase en plein Manhattan avec des documents ultra-secrets. Snake, un dangereux criminel, est chargé, en échange de sa grâce, de partir à la recherche du Président. Parachuté dans Manhattan, il dispose de vingt-quatre heures pour mener à bien sa mission… Durée : 99 minutes Tarifs Plein tarif : 7€50 Moins de 26 ans = 5€ Abonnements CGR acceptés Cinéma Lapérouse 60 Rue Séré de Rivières, 81000 Albi En partenariat avec le Cinéma Lapérouse [https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/](https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/)

Tarifs habituels du cinéma

Réalisé en 1981 par John Carpenter, New York 1997 a acquis au fil du temps un véritable statut culte grâce son scénario diabolique et prémonitoire, et au charisme de son acteur, Kurt Russell cinéma Lapérouse 60 Rue Séré de Rivières 81000 Albi Albi Tarn

