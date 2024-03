ciné débat « Neneh superstar » au LUX Valence Lux Scène Nationale Valence, jeudi 4 avril 2024.

ciné débat « Neneh superstar » au LUX Valence Dans le cadre des semaines de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, en collaboration avec la Licra Drôme qui propose un débat à l’issue de la séance Jeudi 4 avril, 14h00 Lux Scène Nationale

Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d’intégrer l’école de ballet de l’Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d’efforts pour s’arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice de l’établissement, Marianne Belage. Cette dernière est en effet la garante des traditions et porteuse d’un secret qui la relie à la petite ballerine.

Sans verser dans la moralisation, avec générosité et humour, Neneh Superstar raconte l’admirable détermination d’une enfant qui ne veut pas renoncer à son rêve parce qu’elle n’a pas les codes et qu’elle n’est pas née au bon endroit et avec la bonne couleur de peau. Une comédie sociale tendre, débordante d’humanité et touchante de justesse, qui met en lumière la nécessité d’enfin casser les codes pour garantir une véritable diversité et permettre à chacun et chacune de trouver sa place sans contraindre son identité.

Lux Scène Nationale 36 boulevard Général de Gaulle, Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

racisme ciné débat