Une programmation régulière de films de fiction et de documentaires est proposée tous les deux mois au cinéma d’art et essai CGR Lapérouse. Ces projections sont accompagnées d’une courte présentation avant le film (10 min env.) et d’une discussion avec le public (env. 1 heure), avec Fred Thibaut, programmateur à la Cinémathèque de Toulouse. Vendredi 18 novembre 2022 à 19h – National Gallery (Frederick Wiseman) Synopsis À la National Gallery (Londres), des guides présentent des œuvres d’art à des groupes de visiteurs dans les salles du musée. Des conservateurs répondent à des interviews, une équipe de télévision enregistre un reportage. Les expositions consacrées aux grands maîtres se succèdent, de l’installation par des ouvriers au vernissage avec des invités triés sur le volet. Les administrateurs du musée se concertent sur le budget de l’institution ou la relation à avoir avec le public. Des artistes ou des amateurs copient les tableaux. Des experts les étudient ou les restaurent. Un pianiste, des danseurs accompagnent les œuvres de leur performance. Des activistes déploient une banderole sur la façade du musée. Pendant ce temps, les spectateurs défilent en silence pour observer les œuvres. Pour finir, une série de visages peints, jeunes et vieux, regardent le spectateur. Durée : 180 minutes Cinéma Lapérouse 60 Rue Séré de Rivières, 81000 Albi Tarifs Plein tarif : 7€50 Moins de 26 ans = 5€ Abonnements CGR acceptés En partenariat avec le Cinéma Lapérouse [https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/](https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/)

Un documentaire qui emmène le public dans un voyage au coeur du National Gallery à Londres, un musée qui rassemble des chefs-d’œuvre de l’art occidental, depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle. cinéma Lapérouse 60 Rue Séré de Rivières 81000 Albi Albi Tarn

